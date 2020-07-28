Kargom Nerede (iOS), kargo takip uygulaması. Tüm kargo firmalarını tek bir yerde toplayan Kargom Nerede, kargonuzun nerede olduğunu öğrenmenin en hızlı ve basit yolu. Yerli ve yabancı bilinen tüm kargo şirketleri mevcut olmakla birlikte, liste devamlı güncelleniyor.

Kargolarınızı takip etmek için her şirketin mobil uygulamasını indirmek zorunda değilsiniz. Kargom Nerede uygulamasını indirerek, tek bir uygulama üzerinden farklı firmalardan kargolarınızı kolaylıkla takip edersiniz. Birden fazla kargoyu aynı anda takip edebiliyor, harita üzerinden görüntüleyebiliyor, kaydedip arşivleyebiliyorsunuz. Kargo şirketini seçmeniz gerekmiyor; kargo takip numarasını yazmanız yeterli oluyor. Kargo durumu güncellendiğinde bildirim de alıyorsunuz ancak bu özelliğin sadece premium üyeler için olduğunu belirteyim.

Kargom Nerede iOS Uygulaması Özellikleri