Karl2, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri ve refleks tabanlı oyundur. 111Percent firmasının en yeni oyunu olan Karl2 yine bağımlılık etkisi bir hayli yüksek bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz bir oyun olan Karl2, telefona bağımlı olmanıza neden olan oyunlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. 2 boyutlu bir ortamda geçen oyunda becerilerinizi sergiliyor ve reflekslerinizi konuşturuyorsunuz. Dört bir yandan gelen düşmanların üstesinden gelmeniz gereken oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Efsanevi oyun atmosferiyle de ilgi çeken oyunda düşmanlarınızın üstesinden gelmelisiniz. Farklı kılıçları da kullanabileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Metroda, otobüste ve tramvayda oynamalık bir oyun olan Karl2'yi mutlaka denemelisiniz.

Karl2 oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.