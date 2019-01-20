KazandıRio İş uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan Pepsi Cola ve Frito Lay promosyonlarını takip edebiliyorsunuz.

Bakkal, market vb. işletmeleri olan kullanıcılar için yeni bir dijital yenilik sunan KazandıRio İş uygulaması, içeceklerin kapakları ve açma halkaları ile cipslerden çıkan promosyon şifrelerini kamera ile taratarak kazanılan ödülü görebilmenizi sağlıyor. Tüketicilerin biriktirdiği kapak, açma halkaları ve diğer kod içeren nesnelerin kirli, sahte ve tarihi geçmiş olmasının önüne geçen KazandıRio İş uygulamasında, kampanyaları da kolayca takip edebilmeniz mümkün.

İşletmelerin yararına olacak başka bir özellik daha sunan KazandıRio İş uygulamasında, tarattığınız şifrelerin sisteme kaydedilerek verdiğiniz ödülleri anlık olarak görebilmeniz diyebilirim. Böylece, anlık olarak takip edeceğiniz istatistikler ile Pepsi Cola ve Frito Lay firmalarındaki alacak ve verecek hesaplarınızı kolayca öğrenebilirsiniz. iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebileceğiniz KazandıRio İş uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.