Onlarca farklı savaş kahramanı ve silahtan dilediğinizi kullanarak dev yaratıklara ve hareket eden ağaçlara karşı mücadele edeceğiniz Keep the Castle, mobil platformda rol oyunları kategorisinde yer alan eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda etkileyici grafik tasarımı ve keyif verici ses efektleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, canavarlar ve garip yaratıklar tarafından işgale uğrayan bir kasabayı kurtarmak için aksiyon dolu savaşlara katılmak ve ganimet toplayarak yeni savaş malzemelerinin kilidini açmaktır. Kasabayı bu beladan kurtararak görevlerinizi tamamlamalı ve seviye atlayarak sonraki bölümlere ulaşmalısınız. Meyve fırlatan hareketli ağaçlar ve korkunç canavarlara karşı savaşarak elinizden geleni yapmalı ve kasabayı temizleyerek güvenli bir hale getirmelisiniz. Bağımlılık yapıcı özelliği ve sürükleyici bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız kaliteli bir oyun sizleri bekliyor.

Ok, kılıç, balta ve mızrak gibi silahlardan yararlanarak düşmanlarınızı öldürebileceğiniz Keep the Castle, Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz ücretsiz bir oyundur.