Kelime İncileri oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Kelimelerin dünyasında bir geziye çıkmaya var mısınız? En güzel oyunlardan ve aynı zamanda internetsiz oyunlardan biri olan bu Türkçe kelime bulmaca ve sözcük bulmaca oyununu çok seveceksiniz. Eşsiz temaları ve müziğiyle oyun severleri büyüleyen kolay bir oyundur. Fakat ilerleyen bölümlerde zorlanacağınız kelimeler olacaktır.

Her bulmacanın başında bir ipucunuz olacak. Hedefiniz bu ipucuyla ilgili olabilecek tüm kelimeleri bulabilmektir. Kelimeleri oluşturmak için yukarıdan düşen incileri birleştirmeniz yeterli. Farklı eğlenceler arıyorsanız telefonunuzu sallayarak hareket etmelerini sağlayabilirsiniz.

Bu kelime türetmece oyunu ve söz oyunu ile zamanın nasıl geçtiğini fark edemeyeceksiniz. Kendinizi kaptıracağınız ve oynarken de çok eğleneceğiniz oyunda sizi zorlayacak kelimelerle karşılaşabilirsiniz. Bu durumda farklı ipuçlarını kullanabilirsiniz. Zihin egzersizi yapacağın oyunda binlerce kelime sizi eğlendirmek için bekliyor.

Sözcük bulmaca kelime oyunlarını seviyorsanız ve stres atıcı, rahatlatıcı bir kelime bulmaca oyunu arıyorsanız bu oyun tam size göre. Hemen indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.