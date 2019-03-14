Kelime Sörfü, iOS sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil kelime oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil kelime oyunu olan Kelime Sörfü, binlerce kelime haznesi ve sürükleyici oyun modlarıyla dikkatimizi çekiyor. Bilgilerinizi sınayabileceğiniz oyunda eşsiz zaman geçirebiliyor ve boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Kelime blokları içerisine saklanmış kelimeleri bulabileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyor ve aynı zamanda zevkli bir deneyim yaşabiliyorsunuz. Standart kelime oyunlarından sıkılanlar için daha eğlenceli ve sürükleyici olduğunu iddia eden oyunda kelime dağarcığınızı da geliştirebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi diyebilirim.

Kelime Sörfü oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.