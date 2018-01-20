Kepler!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir mobil oyun olarak dikkatimizi çekiyor. Reflekslerinizi sınayabileceğiniz oyunda yüksek skorlara ulaşarak arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.

El ve göz senkronizasyonu gerektiren bir oyun olan Kepler, boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil oyundur. Yüksek puanlara ulaşmanız gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Oyundaki tek amacınız gezegenlerin etrafında dönerek puanları toplamak. Zorlu görevleri de tamamlamanız gereken oyunda farklı gezegenlerin de kilitlerini açabiliyorsunuz. Uzay temasında geçen bir oyun olan Kepler! ile keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunu mutlaka denemelisiniz. Eğer basit ve zevkli bir mobil oyun arayışınız varsa Kepler! tam size göre.

Kepler! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.