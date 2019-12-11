Kick For Money oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda keyifle oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Oyunda bir şehrin sokağındasınız. Sokağın her tarafında küçük ve renkli canlılar koşuşturmaktadır. Siz de bunlardan birisiniz. Ne kadar hızlı hareket ederseniz o kadar çok para toplayabilirsiniz. Rakiplerinizden önce hamle yapıp sokaktaki tüm paraları toplayın. Ama zamana karşı yarıştığınızı sakın unutmayın.

Rakiplerinizi ölümcül tekmelerinizle alaşağı edin ve tüm parası sizin olsun. Süre dolmadan en çok parayı siz toplayın ve oyunun galibi olun. Para toplamanın mutluluğu sizde bağımlılık yapabilir, dikkatli olmalısınız.

Gerçek bir şehirdeymiş gibi hissedeceğiniz Kick For Money oyunu renkli atmosferiyle dikkat çekiyor. Oyuna kendinizi kaptırabilirsiniz.

Rakiplerinizi alt ederek şehrin kralı siz olun. Paranın önemli olduğu bu oyun sizlerin keyif alarak oynamasını sağlayacaktır. Şimdiden oynayan herkese başarılar diliyorum.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.