Yeni en iyi arkadaşın artık bu oyunda! Buddy'nin yeni ve harika oyununda bolca eğlenin ve inanılmaz silahları deneyimleyin. Deney yapın, atom silahını kullanın, havaya uçurun. Yani yepyeni Kick The Buddy Forever'da eski bölümlere göre çok daha fazlasını yapabileceksiniz.

İlk oyunda olduğu gibi bu bölümde de amacınız bulunduğunuz bölümde karşınız duran komik karakterin üzerinde yer alan çeşitli silahları kullanarak yüksek puanlara ulaşmaya çalışmak olacak. Patlatın, yok edin, ateşleyin, ateş edin, şutlayın, dondurun. Artık yenmek için neredeyse sınırsız bir cephaneniz var: roketler, el bombaları, otomatik tüfekler sizin emrinizde.

Geliştirilmiş şaşırtıcı grafiklerin, Buddy ile yeni etkileşimlerin, eğlenceli silahların, harika arka planların ve birçok benzersiz özelliğin tadını çıkarın.

Kick the Buddy: Forever Özellikleri