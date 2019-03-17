Kidega, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz kolay ve işlevsel bir kitap alışveriş uygulamasıdır.

Beğendiğiniz kitaplara kolay yoldan erişim sağlayabileceğiniz Kidega, kitap okumayı ve kitaplarla vakit geçirmeyi sevenlerin telefonlarında yer alması gereken bir uygulamadır. Kitap satın almanın yanı sıra yazarlar ve kitaplar hakkında da geniş bilgiler sahibi olabileceğiniz uygulamada özel fırsatları yakalayabiliyorsunuz. Çok satanlar, yeni çıkanlar ve sizler için özenle seçilmiş kitaplara göz atabileceğiniz Kidega, kullanışlı arayüzü ve özellikleriyle de dikkat çekiyor. Siparişlerinizi de anlık olarak takip edebileceğiniz Kidega uygulaması sizleri bekliyor. Bu tarz bir uygulama arayışınız varsa Kidega sizleri bekliyor.

Kidega uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.