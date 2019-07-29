Kidoodle.TV çocuğunuzun öğrenme, keyif, macera ve hatıra dünyasına açılan kapısıdır. Sadece çocuğunuz için hazırlanan çizgi film, çocuk şovu ve eğitici video bölümlerinin tadını çıkarın.

Kidoodle.TV ile çocuğunuzu reklamsız bir ortamda gezinmeye teşvik edebilir ve tüm gösterilerin yaşa uygun seçildiğini bilerek kolayca dinlenebilirsiniz.

Bu video uygulaması, güvenli bir izleme ortamı içinde kaliteli çocuk TV şovları ve filmlerinin yanı sıra uygulama içinde kendi aile videolarınızı saklama ve izleme özelliğine sahip 12 yaş ve altındaki çocuklar için uygundur. Aile başına 5 adede kadar profil çok çeşitli cihazlara erişebilir.

Kidoodle.TV, sağlıklı görüntüleme alışkanlıklarını teşvik etmenin önemli olduğuna inanıyor. Ailenizin bu uygulamanın sağlam ebeveyn kontrolleri paketi ile ekran zaman sınırı oluşturmasına yardımcı olun.

