100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen Kiki's Vacation beğenileri toplamaya kaldığı yerden devam ediyor.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak yayınlan Kiki's Vacation ile gizemli bir adaya gidecek ve birbirinden güzel aktivitelere katılacağız.

Kokoloko adasına gideceğimiz oyun da adanın yerlileri ile tanışacak, onlarla dostluklar kurabileceğiz. Zengin bir içeriği keşfedeceğimiz yapım da teknolojiden uzak bir yapı yer alıyor.

Belirli bir yaş kitlesine hitap eden ve günümüze kadar beklentileri karşılamayı başaran yapım, düzenli olarak güncellemeler de almaya devam ediyor.

Play Store’da 4.2 olarak değerlendirilen yapım, 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.