Kill the bug oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz efsane bir simülasyon oyunudur.

Sinekler her zaman hayatımızın bir yerinde sinirimizi bozmuştur. Sesleri ve sürekli bir yerlere konmaları ile hepimizi bezdirmiştir. Bir de kan emici olmaları nedeni ile kaşıntı oluşturacak ısırıklar bırakmaları da cabası. Böyle durumlarda onlardan kurtulmak için çözüm ararız.

Bu oyunda da o çözümlerden birini eğlenceli hale getirerek oyunlaştırmışlar. Bunun sadece bir oyun oluğunu unutmayalım. Oyun animasyonlaştırılarak eğlenceli hale getirilmiştir. Keyfini çıkarmaya bakın.

Kağıdı büzüştürerek oluşturduğumuz topu sivrisineklere fırlatıyoruz. 3 tane atma hakkın var. Vurman gereken de 3 tane sivrisinek. Eğer isabet ettiremezsen oyunu kaybedersin. Evde, mutfakta, ofiste, sınıfta veya bir kafede... Birçok yerde oynama imkanı bulunduran ve maceranın hız kesmeden devam ettiği sürükleyici bir oyun.

İlk bölümlerde zorlansan da oynamaya devam ettikçe ustalaşacağına eminim. En iyi oyuncu olarak şampiyon olabilirsin. Elinden bırakmak istemeyeceğin keyifli bir oyunla karşınızdayım. Sizler de bu maceraya ortak olmak istiyorsanız oyunu mobil cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.