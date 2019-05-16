Kinedu, 0-4 yaş arası bebeğinizle yapılacak eğlenceli ve yaşa dayalı gelişimsel aktiviteler sunan bir uygulamadır. Kinedu çocuğunuzun anlamlı oyun sürelerine katılırken anlamlı oyun sürelerine ulaşmasına yardımcı olacak etkinlikler sunar.

Kinedu, kişiselleştirilmiş aktivite planları, dönüm noktası bilgileri, sağlıkla ilgili makaleler ve aktiviteler ile bebeğinizin gelişimi için sağlam bir temel oluşturmak için ebeveynlik ipuçları sağlar. Hamileyseniz, Kinedu her gün hamileliğiniz boyunca size rehberlik edecektir.

Kinedu, çocuk gelişimi ve psikolojisi alanlarında önde gelen araştırmacılardan elde edilen son bulgulara dayanıyor. Bu bulgular bir çocuk ile onun bakıcısı arasındaki hizmet ve iade ilişkileriyle oluşturulan güvenli bağların önemini göstermektedir. Kinedu bilişsel, dilbilimsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişim dahil olmak üzere dört alanda çalışır.



