iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen King Chomp mobil oyunu, üç kişiyle oynanabilen ve üç farklı renkteki canavarlarla seri stratejiler uygulayabileceğiniz son derece keyifli bir aksiyon oyunudur.

King Chomp mobil oyunu, oyuncularına tam bir kaos ortamı ve bir o kadar da eğlence garantisi veriyor. Oldukça seri ve hareketli geçen oyun turlarında hızlı düşünmeli ve uygulamalısınız. Yani en azından rakibinizden önce davranmalısınız. Oyunda üç farklı renkte canavarlar bulunuyor. Oyun alanının köşelerinden başlamak suretiyle oyun başladığında rakiplerinizi yutmaya çalışacaksınız. Ancak King Chomp oyununun kurallarına göre kırmızı renkli canavar yeşil canavarı, yeşil canavar maviyi ve mavi canavar da kırmızıyı yutabilir.

Oyun esnasında ortalarda yer alan renkli noktalardan geçerek de canavarınızın rengini değiştirebilirsiniz. Bunu ister bilinçli ister rastgele yapın ancak hemen ona göre bir hamleyle rakibinizi yutmaya çalışmalısınız. Hızlı düşünüp uygulamaya geçmeniz gereken bu eğlence fırtınasını AppStore’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.