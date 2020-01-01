Dev bir yaratığı kontrol ederek düşman birliklerini taş yağmuruna tutacağınız ve zorlu parkurlarda yarışarak puan toplamak için mücadele edeceğiniz King Oddball, mobil platformda bulmaca oyunları kategorisinde bulunan ve 500 binden fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, yaratığın dilini kontrol ederek taşlara uzanmak ve düşman unsurlarına taş fırlatarak onları etkisiz hale getirmektir.

Havada asılı bir şekilde duran ve parkurdaki tank, helikopter, uçak gibi çeşitli düşman araçlarıyla savaş halinde olan ilginç bir yaratığı kontrol ederek puan toplamak için çaba göstermeli ve karşınıza çıkan tüm objeleri taş yağmuruna tutmalısınız. Seviye atladıkça yeni parkurların ve araçların kilidini açabilir ve canavarınızın özelliklerini artırabilirsiniz.

Bu sayede daha fazla düşman donanmasınız vurabilir ve ekstra puanlar toplayabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerini içeren tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz King Oddball, sürükleyici özelliği ile dikkat çeken ücretsiz bir oyundur.