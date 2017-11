Kingdoms of Heckfire, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir strateji oyunu olarak ön plana çıkıyor. Renkli görsellere sahip olan oyunda dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla mücadele ediyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz gerçek zamanlı strateji oyunu olan Kingdoms of Heckfire, kendi ordunuzu kurup savaştığınız bir oyundur. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla kıyasıya mücadele ettiğiniz oyunda iskeletleri ve goblinleri ortadan kaldırmanız gerekiyor. Güçlü ejderhalarla kendinize ordu kurduğunuz oyunda renki ve kaliteli grafikler yer alıyor. Can sıkıntınızı geçirebileceğiniz oyunda kıyasıya mücadele ediyorsunuz. Eğer aksiyonu ve mücadelesi bol bir mobil oyun arayışındaysanız Kingdoms of Heckfire mutlaka denemeniz gereken bir mobil oyundur. Ayrıca oyundaki zorlu görevleri de tamamlamanız gerekiyor.

Kingdoms of Heckfire oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.