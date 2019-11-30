Android ve iOS işletim sistemlerine sahip olan tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde bağımlısı olacağınız KingsRoad, efsanevi savaşçıları yöneterek rakiplerinizle nefes kesen RPG savaşları yapacağınız ve ganimet kazanacağınız eşsiz bir savaş oyunudur.

Çarpıcı animasyonları ve etkileyici savaş sahneleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, farklı özelliklere ve silahlara sahip güçlü savaşçılardan oluşan dev bir ordu kurmak ve rakiplerinize diz çöktürerek seviye atlamaktır.

Gerçek zamanlı RPG savaşları yaparak dünya çapındaki güçlü oyunculara karşı mücadele edecek ve adınızı zirveye yazdıracaksınız. Savaş haritasında gösterilen görev bölgelerine giderek aksiyon dolu savaşlarda rol almalı ve rakiplerinizi birebirde yenerek ganimet kazanabilir ve yeni askerlerin kilidini açabilirsiniz.

Okçu, kılıç şövalyesi, sihirbaz ve daha onlarca farklı özelliğe sahip savaşçıdan yararlanarak savaşlardan galip ayrılabilir ve gücünüzü herkese kanıtlayabilirsiniz.

Rol oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren KingsRoad, 500 binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan sürükleyici bir oyundur.