Kings Hero 2: Academy, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm sıralama tabanlı bir dövüş oyunu olan Kings Hero 2: Academy, farklı karakterleri ve silahları kontrol ederek galip gelmeye çalıştığınız bir oyundur. Gerçek zamanlı mücadelelere dahil olabileceğiniz oyunda dört farklı karakter sınıfı yer alıyor. Güçlü karakterleri kontrol edebileceğiniz oyunda boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Fanstastik haritaları ve kendine has atmosferiyle dikkat çeken oyunda farklı özel güçleri de kullanabiliyorsunuz. Çevrimdışı da oynayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor.

Kings Hero 2: Academy oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.