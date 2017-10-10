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King’s Knight 2.1.2 (ios)
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  5. King’s Knight - iOS için Rol Yapm Oyunu

King’s Knight

2.1.2
ios
King’s Knight
ÜCRETSİZ
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Yağız Sarman
Yağız Sarman
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King’s Knight, iPhone ve iPAd cihazlarda oynanabilen ve otuz yıl sonra efsane bir oyunu tekrar oyun dünyasına kazandıran bir tür rol yapma oyunudur.

iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen King’s Knight mobil oyunu, yıllar sonra aynı adlı efsane oyunu mobil oyun platformuna şahane grafiklerle geri getiren rol yapma tarzında oynanabilen bir macera oyunudur.

King’s Knight mobil oyunu ilk kez oyun dünyasına adım atmasından tam 30 yıl sonra yeniden sahnede. Mobil oyun platformunda her an cebinizde olacak bu heyecan fırtınası, günümüz oyun teknolojisiyle başarıyla yoğrulmuş durumda. Alışılagelmiş retro oyunların piksel grafikleri yerine üç boyutlu kaliteli grafiklerin tercih edilmesi oyunu cazibeli kılan etkenlerden biri oldu.

Olthea Prensesi, Dark Dragon Tolfidan adlı grup tarafından alıkonmuştur. Dört cesur yürekli şövalye ise prensesi geri getirme görevini üstlenmiştir. Bu dört kahramanı yöneteceğimiz oyunda ister çok oyunculu co-op tarzında oynayabilir isterseniz de dört savaşçıyı aynı anda oynayabilirsiniz. Dikey ekranda ilerleyerek güçlü ordulara kafa tutacağınız bu maceraya katılmak için AppStore’dan oyunu ücretsiz indirmeniz yeterli olacak.

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