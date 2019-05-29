Günümüzde 5 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan King's Raid mobil rol oyunları arasında oldukça popüler bir konumda yer alıyor. Hem Android hem de İOS platformunda tamamen ücretsiz olarak oynanan yapımda birbirinden farklı onlarca karakter yer alıyor. Dünya çapında milyonlarca oyuncuya sahip olan yapım gerçek zamanlı savaşlara ev sahipliği yapıyor.

Vespa Inc imzası ile geliştirilen King's Raid ekibin ilk mobil oyunu olma özelliğine sahip. Çarpıcı görsellerin yer aldığı oyunda oldukça sağlam 3D grafik açıları da yer alıyor. Dinamik gerçek zamanlı PvP savaşları ile oyunculara rekabet dolu bir oynanış sunan yapım, ücretsiz yapısı ile de mobil oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Başarılı yapım Google Play’de 4.4 gibi bir inceleme skor puanına sahip.