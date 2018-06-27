Kısık Ateş uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan binlerce yemek tarifine ulaşabilirsiniz.

Ünlü şeflerin birbirinden lezzetli yemek tariflerini sizlere sunan Kısık Ateş uygulaması, bunun yanında Gastronomi öğrencileri ve meraklılarının da bir araya gelerek oldukça kapsamlı bir yemek tarifi platformu olma niteliği taşıyor. Birbirinden lezzetli yemek tariflerini bulabileceğiniz Kısık Ateş platformunda, şeflerin ve diğer kullanıcıların özel tariflerinden de faydalanabilirsiniz.

iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebileceğiniz Kısık Ateş uygulaması, yemek yaparken işinizi kolaylaştıracak ve yemeklerinize lezzet katmanızı sağlayacak ipuçlarını da sizlere sunuyor. Yemekleriyle ünlü restoranlara Lezzet Durakları kategorisinden ulaşabileceğiniz uygulamada, etkinlikler bölümünü takip ederek bu alanda kendinizi geliştirecek etkinliklerden haberdar olabilirsiniz. Mutfakta vakit geçirmek isteyenlerin mutlaka kullanması gereken Kısık Ateş uygulamasında aradığınız her şeyi kolayca bulabilmeniz mümkün.