Hem Android, hem de İOS işletim sitemlerini barındıran tüm mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve stres giderici özelliği sayesinde bağımlısı olacağınız Kitchen Scramble 2, eşsiz tasarımlara sahip restoran karavanlarda aşçılık yaparak dünyaca ünlü yemekleri pişireceğiniz ve müşterilerinizi memnun etmek için hünerlerinizi sergileyeceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, karavanınızı seçerek lezzetli yemekler yapmaya başlamak ve dünyanın farklı ülkelerine yolculuk yaparak kalabalık bir müşteri kitlesi oluşturmaktır.

Müşterileriniz için birbirinde lezzetli tatlılar, et yemekleri, sandviçler, burgerler, pizzalar, makarnalar ve daha onlarca yiyecek hazırlayabilirsiniz. Para kazandıkça yeni karavanların kilidini açabilir ve karavanınızı yükselterek yeni malzemeler eklenmesini sağlayabilirsiniz.

Ayrıca seviye atladıkça onlarca yeni yemeğin tarifine ulaşabilir ve müşterilerinize bol çeşidi olan eşsiz bir menü sunabilirsiniz.

Klasik oyunlar arasında yer alan ve oldukça kalabalık bir oyuncu grubu tarafından tercih edilen Kitchen Scramble 2, ücretsiz olarak erişeceğiniz sürükleyici bir oyun olarak öne çıkıyor.