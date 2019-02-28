Mobil platformda klasik oyunları arasında kendisine yer bulan ve milyonlarca oyuncu tarafından keyifle oynanan Kitchen Story: Cooking Game, Android ve İOS işlemciye sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan, farklı tarifler bularak enfes yemekler hazırlayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Oyun içerisinde 350’den fazla bölüm ve birbirinden farklı onlarca restoran yer almaktadır. Mutfağınızda yemek yaparken kullanabileceğiniz çeşitli mutfak araç ve gereçleri bulunmaktadır. Ayrıca seviye atlayarak, onlarca farklı mutfak aletine ve yemek malzemelerine ulaşabilirsiniz.

İyi bir aşçı olmak için yeni yemek tarifleri keşfetmeli ve farklı satış konseptleri ile müşterilerinizin ilgisini çekmelisiniz. Yaratıcı menüler sunarak birbirinden güzel yemekler, tatlılar ve içecekler yaparak müşterilerinizi memnun edebilirsiniz. Bu sayede daha fazla para kazanabilir ve sonraki bölümlerin kilidini açabilirsiniz. Ayrıca kazandığınız paraları kullanarak mutfaktaki aletleri yükseltebilir ve tam teşekkülü bir mutfak oluşturabilirsiniz.

7 farklı dil desteğiyle oldukça geniş bir kitleye hitap eden bu oyun sayesinde sizde farklı bir deneyim kazanabilir ve günün stresini atarak keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.