Mobil platformun başarılı geliştiricileri arasında yer alan HyperBeard, KleptoCats 2 ile mobil oyun severlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Başarılı oyunun ilk versiyonu ile oyunculardan yoğun bir ilgi gören geliştirici ekip, çok geçmeden oyunun ikinci versiyonunu da mobil oyun severlere sunarak başarılı gidişatını sürdürmeye devam etmişti. Mobil platforma sürdüğü oyunların tamamında beklenen ilgiyi gören geliştirici ekip ilerleyen aylarda yeni oyunlar geliştirmeye devam edecek gibi görünüyor. HyperBeard 2’de de amacımız evcil hayvanlarımıza iyi vakit geçirmek ve onları besleyebilmektir. Oyun içerisinde gayet basit ve güzel görünümlere sahip görseller yer almaktadır. Oyuncuların beğenisini kazanan bu görseller ile oyun daha etkileyici ve keyifli bir hale geliyor. Klasik bir aile oyunu olarak karşımıza çıkan mobil oyun belirli bir yaş kriterine hitap edecek gibi görünse de günümüzde 7’den 70’e herkes tarafından oynanmaktadır. Ülkemizde de belirli bir kitlenin ilgisini çelen başarılı yapım oldukça yüksek bir inceleme puanı alarak bekleneni vermeyi başarmıştır.