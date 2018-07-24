KleptoDogs, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir mobil oyun olarak dikkatimizi çekiyor. Birbirinden sevimli hayvanları besleyip onlarla oynayabileceğiniz oyunda eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz.

Sevimli köpeklerle oynayıp zaman geçirebileceğiniz eşsiz bir mobil oyun olan KleptoDogs, özellikle çocukların beğenerek oynayabileceği türden bir oyun diyebilirim. Tüm köpek ırklarına sahip olan oyunda uzaylı köpekler dahi bulunuyor. Eğlenceli atmosferiyle dikkat çeken KleptoDogs, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz oyunda gönlünüzce eğlenebiliyorsunuz. Hayvanlarla oynayıp onları besleyip mini oyunları geçmeye çalıştığınız KleptoDogs, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim. Renkli ve hoş grafikleriyle de hoş bir atmosfere sahip olan KleptoDogs'u sakın kaçırmayın.

KleptoDogs oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.