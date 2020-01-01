Satranç dünyadaki en eski strateji oyunlarından biridir. Satranç taktik, strateji, görsel hafıza gibi becerileri geliştiren, oyun tahtası üzerinde oynanan mükemmel bir mantık oyunudur. Herhangi bir seviyedeki oyuncunun oyundan zevk almasını sağlayan bir uygulama.

Klasik satranç kurallarının yer aldığı oyunda aşamalı olarak rakiplerini yenmelisin. Knight Quest, geleneksel satrançı iyi ya da kötü oynayan her iki kişi için de tasarlanmıştır. Bu oyun rahat ve orta seviye oyuncular için mükemmel bir meydan okuma haline gelebilir.

45 tekrarlanabilir seviye ve sonsuz modda kendinizi kanıtlayın. Farklı karakterler seçerek dişinize uygun satranç rakipleri bulun.