Knife Hit, Ketchapp’ın bıçak challenge oyunu. Dönen kütüğe bıçakları saplayarak ilerlediğiniz oyunda zorluk düzeyi gittikçe yükseliyor. Dikkat ve refleksleri ölçen harika bir arcade oyun. Bıçak fırlatma oyunlarını seviyorsanız iOS cihazınıza indirin, oynamaya geçin. Vakit geçirmek için birebir.

iPhone ve iPad’de oynanabilir bıçak oyununda amaç; elinizdeki tüm bıçakları kütüğe saplamak. Attığınız bıçak kütükteki bıçaklardan birine çarparsa veya sivri nesnelere denk gelirse oyuna veda ediyorsunuz. Oyunun zor tarafı bıçakların saplı olduğu kütüğün belirsiz bir hızda ve farklı yönlere dönmesi. Kütüğün boş noktaları bölüm ilerledikçe azalıyor. Dolayısıyla tüm bıçakları saplamak için daha fazla süre harcıyorsunuz. Neyse ki; süre sınırlaması yok, doğru zamanı bekleyip atışınızı yapabilirsiniz.