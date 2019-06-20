Knight Brawl

Kinght Brawl şövalyeler, gladyatörler, korsan gemi çağına girmeniz ve temel olarak altın madenciliğinin yanı sıra birkaç değerli eseri olacak bir dizi görevi yerine getirmeye çalışmanız gereken aksiyon oyunudur. Kılıcını kap ve vahşi, kaçık gladyatör savaşları dünyasına gir.

Kale Çatıları, Korsan Gemileri ve diğer 2 noktada rakiplerle savaşın. Toplu kavgalara katılın, isterseniz bir tanesine karşı savaşın isterseniz de menajeriniz için görevler yapın.Toplu savaşlara, bire bir düellolara katılın ya da akıl hocanızdan özel görevler yapın. Oyundaki asıl amacınız yeni silah ve teçhizat almak için yeterli para kazanmak, yani savaşlarda galip gelmek.

Sadece dört düğme kullanarak kaleler, korsan gemileri ve diğer arenaların çatısında düşmanları yen!