Knives Out, multiplayer oynanış sunan popüler oyun PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds) benzeri mobil oyun arayanların hoşuna gidecek bir yapım.

Paraşütle 100 oyuncuyu bir araya getiren ıssız bir alana iniş yapıp doğrudan aksiyona giriyorsunuz. Sağa sola ateş açarak ilerleme, pusuya yatma, gizliden ilerleme, gruplaşma… Stratejinizi belirleyin, harekete geçin!

YouTuber’ların gözde oyunlarından PUBG’yi mobile taşıyan kaliteli yapımlardan biri Knives Out. 100 oyuncu, 6.4 kilometrekarelik ıssız bir alanda buluşuyor. Terk edilmiş evlerle dolu, yaşam izleri taşımayan bu yerde herkes birbirini öldürmek için uğraşıyor. Oyuncuların silahla başlamaması, silah bulmaya çalışmaları oyunun en güzel tarafı. Silah bulmak iççin daldığınız evlerde karşınıza düşman da çıkabiliyor. Bu noktada kaçış tek seçenek ancak sürekli kaçarak kazanabileceğiniz bir oyun olmadığını unutmayın. Unutmayın, tek bir hedefiniz var o da; ayakta kalan son savaşçı olmak.