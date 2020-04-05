Binadan binaya atlayın ve onları dengesini bozmak ve yukarıdan düşmelerini sağlamak için mankenleri vurun. En iyi oyuncular bölümleri sadece birkaç saniye içinde üzerine bastırarak zincirleme yapmayı başarırlar. Yeterince hızlı mısın?

Zaman geçirmelik top oyunlarında son nokta olan Knock'em All'da başarı yolunda dokunarak ilerlerken eylem ve tepki hızını sına. Karakterinizi hareket ettirin ve tüm düşmanları yıkın. Dev düşmanlara ve hızlı olanlara dikkat edin, Sizi düşürmeye çalışmak onların sırası.

Mükemmel formasyonu oluşturun, karakterinizi güçlendirin ve rakiplerinize karşı kazanmak için doğru zamanda dokunun. Düşman saldırıları püskürtmek için dikkatle mayın, tanklar ve kuleleri yerleştirin.