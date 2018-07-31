Evinizi yenilerken ihtiyaç duyabileceğiniz binlerce çeşit ürünü iOS cihazlarınıza yükleyeceğiniz Koçtaş uygulaması üzerinden bulabilirsiniz.

Türkiye’nin lider markalarından biri olan ve ev dekorasyonu konusunda oldukça popüler bir marka olan Koçtaş, iPhone ve iPad kullanıcıları için geliştirdiği mobil uygulaması ile hizmet vermeye devam ediyor. Banyo, mutfak, mobilya, beyaz eşya, bahçe, aydınlatma, el aletleri ve dekorasyon gibi onlarca kategoride bulunan binlerce çeşit ürün yelpazesi sunan Koçtaş uygulamasında, beğendiğiniz ürünleri anında sepetinize ekleyebilir ve sipariş verebilirsiniz.

Çeşitli indirim ve kampanyalardan faydalanmak için Koçtaş Kart almanıza da olanak sağlayan Koçtaş uygulamasında barkod okuyucu özelliğini kullanarak mağazadaki ürünler hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Güncel dergi ve kataloglara da uygulama üzerinden ulaşabileceğiniz, Koçtaş mağazalarını harita üzerinden görüntüleyerek gerektiğinde yol tarifi alabileceğiniz ve favori ürün listelerinizi oluşturabileceğiniz Koçtaş uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.