Kolor It, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir beceri oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz renkli atmosferi ve sürükleyici etkisiyle dikkat çeken bir oyundur. Renkli toplaro yuvarlayarak ana şekilleri elde etmeye çalıştığınız oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Boyama oyunlarını farklı bir konsept ile karşımıza çıkaran ZPLAY'in en zevkli oyunlarından biri olduğunu da söyleyebilirim. Zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda 75'den fazla eşsiz şekil yer alıyor. Geometrik figürleri tamamlamak için mücadele etmeniz gereken Kolor It oyununu mutlaka denemelisiniz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Kolor It sizleri bekliyor.

Kolor It oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.