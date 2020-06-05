Kolor! oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir masa oyunudur.

Zeka oyunları oynamayı sevenler burada mı? Hem oyun oynayarak güzel vakit geçirmek hem de zekanızı geliştirecek aktivitelerde bulunmak istiyorsanız bu oyun tam size göre. Pratik olması sebebi ile istediğiniz her ortamda zevkle oynayabilirsiniz. Renkli bir atmosfere sahip olduğu için de elinizden düşürmek istemeyeceksiniz.

Oyun aslında çok kolay bir kuraldan oluşuyor. Aynı renkleri bir araya getirerek patlamalarını sağlamalısınız. Bunun için de size yerleştirmek için verilen blokları doğru konumlandırmanız gerekiyor. Strateji yapma yeteneğiniz varsa hemen çözebileceğiniz eğer yoksa da bir kaç bölümde kendinizi geliştirebileceğiniz harika bir oyun. Ortadaki tabloda ne kadar az boyalı alan kalırsa sizin için o kadar iyi. Bu şekilde oyunu devam ettirerek kendi rekorunuzu kırmaya çalışabilirsiniz. Problem çözme becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacak yaratıcı bir oyun. Siz de oyun oynayarak hem eğlenip hem de öğrenmek istiyorsanız bu oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.