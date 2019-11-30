Hem Android hem de iOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Konbini Story, farklı tiplere sahip onlarca karakteri dilediğiniz kombinlerle donatarak kendi tarzınızı yansıtabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda yapmanız gereken tek şey, çeşitli bulmacalar ve eşleştirmeler yaparak puan toplamak ve yeni kıyafetler alarak karakterleri giydirmektir. Takı ve aksesuarlarla modellere farklı bir görünüm kazandırabilirsiniz.

Ayrıca dilediğiniz kıyafetleri kullanabilir ve yeni kombinler oluşturabilirsiniz. Farklı şekillere ve renklere sahip onlarca eşleştirme bloğunu uygun şekillerde birleştirerek puan toplayabilir ve seviye atlayabilirsiniz. En az 3 aynı şekli bir araya getirmeli ve eşleştirmeleri tamamlamalısınız.

Bağımlılık yağıcı eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde farklı tiplerde tasarlanmış onlarca model ve modellere giydirebileceğiniz sayısız kıyafet yer almaktadır.

Ayrıca tarzınızı yansıtabileceğiniz yüzlerce aksesuar ve obje bulunmaktadır.

Bulmaca oyunları arasında kedisine yer bulan ve 1 milyondan fazla oyuncu tarafından benimsenen Konbini Story, sıkılmadan oynayacağınız sürükleyici bir oyun olarak öne çıkmaktadır.