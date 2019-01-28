Sınava hazırlanırken gelişiminizi takip etmenin basit ve keyifli yolu Konu Takip uygulamasından geçiyor. YKS için AYT ve TYT konularını takip edebileceğiniz bu uygulama sayesinde durumunuzu değerlendirmek için hocalara ya da rehber öğretmenlere ihtiyacınız yok.

Üniversiteye hazırlık için mutlaka elinizin altında olması gereken pratik cep asistanıdır. Çözdüğünüz testleri not edin, sınava hazırlanırken her şey kontrolünüz altında olsun. Çalışma sürelerinizi kayıt altına alın. Çözdüğünüz test sonuçlarını girin.

Konu eksiklerinizi, zayıf ve güçlü konularınızı anında görün.

Üniversite sınav konularının tam listesi elinizin altında. YKS hazırlık için gerekli tüm dersler bir arada: Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türkçe, Edebiyat, Felsefe, Din Kültürü, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Coğrafya, Ingilizce. Hepsi Konu Takip uygulamasında sıralandı.