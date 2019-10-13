Gemisinde aldığı alışılmadık tehlike sinyalini bulmak için bir uzay araştırmacısı Nova Dune'u takip edin. Araştırmaya kararlı, kendisini tüm uygarlığın kaybolduğu ıssız bir gezegende bulacaksın. Zorlu bulmacaları çözün ve Krystopia'nın evreninde yatan gizemi açığa kavuşturun.

Krystopia, merak uyandıran lazer bulmacaları, robotlar ve gizli nesnelerle sizi zorlayan ve büyüleyen bir kaçış odası oyunudur. Hedefiniz Nova'ya ipuçlarını araştırmasında rehberlik etmektir. Üzerine koyduğu garip toprakların hikayesini yeniden oluşturmak için bulmacaları ustaca gözlemle, düşün ve çöz.

Uzun zamandır kaybolan medeniyetin karmaşık gizemini çözmek için gezegeni boş bırakan nedenleri araştırın.

Krystopia: A Puzzle Journey Özellikleri