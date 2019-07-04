iOS işletim sistemli cihazlarınıza yükleyeceğiniz Kükre uygulaması ile GS Store’dan aldığınız Kükresen Yeter tişörtleriniz ile artırılmış gerçeklik deneyimini yaşayabiliyorsunuz.

Galatasaray’a gönül veren taraftarlar için özel olarak tasarlanan Kükresen Yeter tişörtleri , tüm taraftarların hoşuna gidecek özelliklerle birlikte geliyor. Tişörtler için geliştirilen Kükre uygulaması ile etkileyici bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Satın aldığınız Kükresen Yeter tişörtünüzü giyip uygulamayı başlattıktan sonra, tişörtünüzü telefonunuzun kamerasına göstererek artırılmış gerçeklik özelliğini anında kullanabileceğiniz Kükre uygulamasında video ve fotoğraf da çekerek bu anınızı kaydedebiliyorsunuz. Bu dosyaları sevdiklerinizle de paylaşabileceğiniz Kükre uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.