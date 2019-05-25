Ankara’da yaşıyorsanız ve boş vakitlerinizi kültür-sanat etkinliklerine ayırmak istiyorsanız, Kültür Ankara uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan Kültür Ankara uygulaması, Ankara’da yaşayan vatandaşların hoş vakit geçirebilecekleri çeşitli etkinlikleri sizlere sunuyor. Tiyatro, sinema, konser, söyleşi, festival, seminer, sergi, spor gibi kategorilerde onlarca farklı etkinlik duyurusu sunan Kültür Ankara uygulamasında, ilginizi çeken etkinliğin detaylarını öğrenerek sevdiklerinizle plan yapabilirsiniz.

Etkinliklerin detayları, konumu, tarih ve saat gibi bilgilerini öğrenebileceğiniz Kültür Ankara uygulamasında, katılmayı düşündüğünüz etkinlikleri uygulama üzerinden takviminize ekleyebilirsiniz. Sevdiklerinizin de bu etkinliklerden haberdar olmasını ve birlikte katılmayı teklif etmek istiyorsanız Paylaş butonuyla onları da planınıza dahil edebileceğiniz Kültür Ankara uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.