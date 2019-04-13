Kursbudur uygulaması, iOS işletim sistemli cihazlarınızdan kendinizi eksik hissettiğiniz alanlarda özel ders alabilmenize olanak tanıyor.

Yabancı dil, direksiyon, spor, dans, müzik, sınavlara hazırlık, yazılım, muhasebe ve yemek gibi yüzlerce farklı kategoride hizmet veren Kursbudur uygulaması, alanında en iyi eğitmenlerle sizi bir araya getiriyor. İlgili kategoride hizmet veren eğitmenlerin profillerini inceleyip, müşteri yorumları nı görüntüleyebileceğiniz uygulamada özel mesaj yoluyla ihtiyacınız olanları ileterek ücretsiz fiyat teklifleri alabiliyorsunuz.

Kurs merkezlerini gezerek fiyat ve tecrübe gibi konularda en uygun yeri aramakla uğraşmadan, oturduğunuz yerden binlerce eğitmene ulaşabileceğiniz Kursbudur uygulaması ile eksikliğini hissettiğiniz konularda eğitim alabilirsiniz. Eğer sizin de özel ders almaya ihtiyacınız varsa, Kursbudur uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri