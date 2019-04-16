Kuryem uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan kişisel kurye hizmetinden faydalanabilirsiniz.

Kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak bir girişim örneği olan Kuryem, birçok evrak, dosya ve paketinizi ulaşması gereken noktalara hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırmanıza olanak tanıyor. Şimdilik İstanbul’da hizmet veren ve trafiğe takılmadan kısa süre içerisinde eşyalarınızı dilediğiniz noktaya ulaştırmanızı sağlayan Kuryem uygulamasında, harita üzerinden size en yakın kuryeleri görüntüleyebilir ve çağırabilirsiniz.

Kuryelere teslim ettiğiniz paketlerin her anından haberdar olmanızı da sağlayan Kuryem uygulamasında gönderi alış ve varış adresi, gönderi türü ve gönderim hızını seçerek teslimat sürelerini ve ücretini de öğrenebiliyorsunuz. Kredi kartıyla güvenli ve kolay bir şekilde ödeme yapabileceğiniz Kuryem uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.