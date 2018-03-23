Kütüphanem uygulamasında kendi kütüphane arşivinizi oluşturabilirsiniz.
Kütüphanem uygulaması iOS cihazlarınızda sanal kütüphanenizi oluşturmanızda kolaylık sağlıyor.
Evinizde kendinize ait bir kütüphaneniz varsa ve bu kütüphanede bulunan kitapların bilgilerini saklayarak gerçek bir kütüphane ortamı yaratmak istiyorsanız, Kütüphanem uygulaması tam size göre. Kendi oluşturacağınız raflara ekleyeceğiniz kitaplarınızın tüm bilgilerini yanınızda taşımanıza olanak sağlayan Kütüphanem uygulamasında, arkadaşlarınıza ödünç olarak verdiğiniz kitaplar için da ayrı bir raf oluşturabiliyor ve not ekleyebiliyorsunuz.
Kitaplarınızın fotoğrafını çekerek yada barkodunu okutarak hızlıca listeye ekleyebileceğiniz Kütüphanem uygulamasının basit kullanıcı arayüzü sayesinde hiçbir karışıklık yaşamadan kitap listelerinizi kontrol altında tutabilirsiniz. Satın aldığınız kitaplara yıldız ekleme, okuyup okumadığınızı belirtme ve puan kazanma gibi özellikler de sunan Kütüphanem uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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