Kütüphanem uygulaması iOS cihazlarınızda sanal kütüphanenizi oluşturmanızda kolaylık sağlıyor.

Evinizde kendinize ait bir kütüphaneniz varsa ve bu kütüphanede bulunan kitapların bilgilerini saklayarak gerçek bir kütüphane ortamı yaratmak istiyorsanız, Kütüphanem uygulaması tam size göre. Kendi oluşturacağınız raflara ekleyeceğiniz kitaplarınızın tüm bilgilerini yanınızda taşımanıza olanak sağlayan Kütüphanem uygulamasında, arkadaşlarınıza ödünç olarak verdiğiniz kitaplar için da ayrı bir raf oluşturabiliyor ve not ekleyebiliyorsunuz.