L Pop, renkli kabarcıkları eşleştirerek ilerlediğiniz bir bulmaca oyunu.

İlk olarak iOS platformuna açılan oyunda satrançta en önemli taşlardan biri olan atın hareketine göre kabarcıkları yerleştirmeniz gerekiyor. Oyunun güzel yanı; satranç bilmeniz gerekmiyor. Sonraki kabarcığı hangi noktalara yerleştirebileceğiniz gösteriliyor. Size sadece yer belirlemek kalıyor. Bu noktada oyunun kolay olduğunu düşünebilirsiniz. Oyunun zorluk düzeyi çok iyi ayarlanmış. Ne çıldırtıcı derecede zor ne de her yaştan kişinin oynayabileceği basitlikte hazırlanmış.

Oyunda amaç; her üçlü eşleştirme oyununda olduğu gibi aynı renkte kabarcıkları yan yana getirmek. En az üç kabarcık dikey veya yatay fark etmeksizin yan yana geldiğinde puan alıyorsunuz. Beş kabarcığı yan yana getirmeyi başarırsanız oyunu kaderini değiştiren rengarenk bir kabarcık elde ediyorsunuz. Oyunun ilerleyen safhalarında da güçlendiriciler karşınıza çıkıyor.