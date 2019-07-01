Android ve İOS platformunda oyunculara rol oyunu olarak sunulan Labyrinth of the Witch ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor.

Yeni bir oyun olarak karşımıza çıkan Labyrinth of the Witch, pek de tanıdık olmayan bir geliştirici olan Orange Cube Inc imzası ile geliştirildi ve yayınlandı. Piksel grafikler eşliğinde oynanabilen yapımda oyuncular erkek ve dişi karakterler arasından seçimler yapacaklar.

Çeşitli ve sürekli değişen zindanlarla dolu olan yapımda oyuncular seçtikleri karakterler ile ilerlemeye çalışacak ve karşılarına çıkan engelleri aşacaklar.

Basit bir oynanış mekaniklerine sahip olan rol oyununda aksiyon yüklü benzersiz sahneler yer alacak. Oyuncular yaptıkları savaşların görüntülerini çekerek arkadaşları ile paylaşabilecekler. Son teknoloji ile geliştirilen oyun en iyi piksel grafik açılarına sahip olarak da adından söz ettiriyor.