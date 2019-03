Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlere hizmet veren ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Labyrinths of the World: Changing the Past, zamanda yolculuk yaparak geçmişe dönebileceğiniz ve geçmişte yapılan hataları düzeltmek için zorlu sınavlar vereceğiniz macera dolu bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve heyecan verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, bir dedektifin paha biçilmez eserleri çalarak geçmişe gitmesi üzerine zamanda yolculuk yapmak ve dedektifi bularak yaptığı yanlışları düzeltmektir. Oyunda, zaman yolculuğu yaparak geçmişte yapılan hataları düzeltmeli ve gizemli olayları çözmelisiniz. Labirent ve karmaşık mekanlarda gezinerek gizli nesnelere ulaşabilirsiniz. Bu sayede ipucu toplayabilir ve seviye atlayarak farklı bölgelerin kilidini açabilirsiniz.

Oyunda, onlarca gizemli mekan ve bir çok şüpheli karakter yer almaktadır. Bulmacalar ve eşleştirmeler yaparak ipuçları toplayabilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında klasik kategoride bulunan ve sürükleyici bir özelliğe sahip olan Labyrinths of the World: Changing the Past, maceraya doyabileceğiniz eşsiz bir oyundur.