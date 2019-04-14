Labyrinths of the World: Secrets of Easter Island

Ürkütücü mağaralarda esrarengiz olayları inceleyebileceğiniz ve kayıp objelerin izini sürebileceğiniz Labyrinths of the World, Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlardan oyun severlerin ulaşabileceği macera dolu bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda yapmanız gereken, ipucu toplayarak korkunç yaratıkların izini sürmek ve tüm dünyayı bu beladan kurtarmaktır. Dev yaratıkların istilasına uğrayan bir kasabada araştırmalar yaparak gizli nesneleri bulmalı ve yaratıkların izini sürmelisiniz. İlginç strateji ve bulmaca oyunları oynayarak ihtiyacınız olan ipuçlarını toplayabilir ve yaratıkları bulabilirsiniz. Maceraya doyabileceğiniz ve bağımlısı olabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde sayısız gizli nesne ve yüzlerce ipucu yer almaktadır. Ayrıca ipuçlarına ulaşabileceğiniz çeşitli bulmacalar, eşleştirmeler, yapbozlar ve strateji oyunları bulunmaktadır. Bu oyunlar sayesinde ipucu toplayabilir ve kayıp objelere ulaşabilirsiniz.

Mobil oyun dünyasında klasik kategoride kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Labyrinths of the World, sıkılmadan oynayabileceğiniz ve yeni deneyimler kazanabileceğiniz sürükleyici bir oyun olarak ön plana çıkıyor.