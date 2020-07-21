Pistin sonundaki birinci kişi olmak için başkalarıyla yarıştığınız eğlenceli koşu oyunu Ladder.io'ya hoş geldiniz.

Her gün ödül talep ederek puanlarınızı artırabilirsiniz. Diğer oyuncularla yarışın ve bu renkli ve eğlenceli oyunda gerçek ustanın kim olduğunu gösterin.Jetpack ile merdiven yerleştirmek zorunda kalmadan platforma atlayabilirsiniz.

Sona ulaştığınızda jetpack gücü sayesinde mümkün olduğunca yükseğe zıplayacaksınız.

Oyun sırasında para toplayacaksınız. Madeni paralarla son puanınızı artırmak için kayma hızınızı ve vadi derinliğinizi yükseltebilirsiniz. Koşunuzu yapın ve rakibinizi geriye atın. Turnuvayı kazanmak için gerekenlere sahip misiniz?