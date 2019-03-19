Lander Pilot, ölümcül küçük gezegenlerden kaçarak yer yüzüne inmeye çalıştığınız bir mobil uzay oyunu. Tek dokunuş kontrol sistemiyle iPhone’da da iPad’de de ayn rahatlıkla oynanış sunan aksiyon oyunu, zamanın geçmek bilmediği anlarda kurtarıcı. İnternetsiz oynama seçeneği de sunuyor.

Minimalist, basit görünen grafiklere sahip olan uzay temalı aksiyon oyununda asteroitlerden kaçarak yer yüzüne güvenle inmek için uğraş veriyorsunuz. Güneş Sistemini keşfettiğiniz ve farklı yer yüzünde olmayan cisimler gördüğünüz oyunun zor yanı; silahınızın olmaması. Asteroitleri parçalarına ayırma şansınız yok. Değdiğiniz anda uzayın derinliklerine karışıyorsunuz.

Lander Pilot Özellikleri