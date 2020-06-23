Piyasadaki en iyi işletme oyunlarından bir tanesi olarak ifade edilen ve günümüzde oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Landlord GO başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor.

Simülasyon oyunları arasında yer alan ve tamamen oynaması ücretsiz olan yapım içerisinde oyuncular ekran üzerinde yer alan gayrimenkulleri satın alacak, satacak ve para kazanmanın yollarını arayacaklar.

Gerçek dünyaya dayalı detayların yer aldığı yapım içerisinde oyuncular attıkları adımların sonucunda hem olumlu hem de olumsuz durumlar ile karşılaşabilecekler.

Diğer oyunculara karşı da mücadele edebileceğimiz yapım içerisinde mülkler alıp satarak para kazanacak, büyük bir zenginlik imparatorluğu kurmaya çalışacağız.

100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen Landlord GO oyuncu kitlesini artırmaya devam ediyor.