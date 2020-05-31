Landlord Tycoon sizi emlak piyasasının büyük imparatoru yapacak! Size ait bir imparatorluk inşa etmek için gerçek yaşam binalarına yatırım yapın. Önce küresel haritada bir yer seçin, sonra şirketinizi geliştirmeye başlayın: tavizler, ulaşım, kaynaklar, araştırma ve geliştirme ve daha fazlası!

Bu bir milyarder savaşı: Bu yönetim oyununda diğer toprak emlak rekabet edin, risk alın, yatırım yapın, arkadaşlarınızı davet edin gerçek patronun kim olduğunu göstermek için onlara meydan okuyun. Paranızı nasıl kullanacağınızı ve onu en etkili şekilde yönetmeyi öğrenin.

Şehir imparatorluğunuzu, okulunuz veya ofisiniz gibi bilindik yerlere göre inşa etmenin tadını çıkarın. Kendi şehir imparatorluğunuzu inşa edin ol ve dünyadaki en zengin kapitalist olmak için ondan kâr edin. Emlak piyasasını fethedebilir ve en büyük iş adamı olabilir misiniz?